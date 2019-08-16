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Донбасс сотрясается от обстрелов: оккупанты РФ атакуют позиции ВСУ в девяти районах
Гибридная армия Российской Федерации нарушает режим прекращения огня на Донбассе, атакуя позиции ВС Украины в районе 9 населенных пунктов.
За прошедшие сутки, 15 августа, российско-оккупационные войска двенадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что оккупанты РФ обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, террористы "Л/ДНР" атаковали бойцов Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Гнутово, Павлополь, Пищевик, Водяное, Опытное, Лебединское, Авдеевка, Южное и Новолуганское. К счастью, в пресс-центре штаба ООС констатировали: потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было. "С начала текущих суток противник в целом придерживается режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
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