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Гиркин невольно дал Киеву совет, как вернуть Крым
Один из бывших главарей самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин рассказал о планах, которые преследовал Кремль в 2014 году в Украине.
По его словам, аннексией Крыма ограничиваться отнюдь не собирались, передает glavred.info.
Планировалось, что следующим шагом после так называемого референдума о воссоединении Крыма с РФ будет присоединение Донбасса.
"Как минимум – превращение его (Донбасса, - ред.) в независимый регион. После чего последует эффект домино. Русские, русскоязычные регионы Украины – в первую очередь Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Одесса – отложатся от Украины. Будет создана некая федерация "республик Новороссии", которые впоследствии войдут в Союзное государство", – рассказал террорист в интервью MK.RU.
По его словам, "воссоединение Крыма – это рубикон, та граница, которую невозможно перейти, не совершая решительных действий". Поэтому в Кремле не собирались останавливаться. Даже Киев не считали "потерянным городом".
"Лишившись трети населения, половины экономики, почти всей инфраструктуры, остальная часть Украины – как минимум до линии Керзона – через какое-то время тоже должна будет влиться в состав обновленного Союзного государства", - заявил Гиркин.
Он уверен, что другого пути кроме как продолжение оккупации до сих пор нет.
"Другой путь – это капитуляция. Капитуляция на Донбассе автоматически поставит вопрос о статусе Крыма", – резюмировал он.
Теги: экономика, Россия, Донбасс, Киев, Крым, референдум, ДНР, Новороссия, Стрелков, Гиркин
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