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Гиркин прогнозирует горячую стадию войны на Донбассе
Экс-главарь подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков упрекнул президента России Владимира Путина в отказе от защиты «русских» в Украине.
Об том он заявил в интервью MK.RU, передает donpress.com.
Так, Стрелков отметил, что Путин «отказался защищать русских в Украине»:
«Я упрекаю Путина не за то, что он воссоединил — не присоединил, подчеркиваю, а воссоединил — только Крым. Я ставлю вопрос иначе: Путин отказался от воссоединения разделенного русского народа. Упустил уникальный шанс, который выпадает, может быть, раз в столетие. По сути, он отказался защищать русских на Украине. Защитил на половину, на четверть пальца».
В то же время он выразил мнение, что война со временем вновь перейдет в горячую стадию:
«Не решив вопрос с Украиной, Путин ничего не выиграл. Люди продолжают гибнуть, войне не видно конца и края, расходы на нее растут. И рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию, поскольку является войной гражданской, а в таких войнах не бывает перемирия.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, гражданская война, прогноз, перемирие, ДНР, ЛНР, Гиркин, НВФ
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