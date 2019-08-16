«И нигде не пишут»: в соцсети сообщили о серьезных потерях боевиков под Горловкой

16.08.2019 19:44

Члены НВФ «ДНР» несут потери в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области. Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Твиттер, пишет ДонПресс.

Блогер опубликовал скриншот на переписку в одном из сообществ в соцсети, где некая Наталия Денисенко-Цуканова-Бахтина сообщила о гибели под неподконтрольной Украине частью поселка Зайцево члена НВФ и ранении еще троих. Женщина сообщила, что ранения были серьезными, членов НВФ пришлось срочно госпитализировать. По ее словам, руководство «народной республики» тщательно скрывает потери:

«И нигде не пишут! Они почти каждый день получают травмы и гибнут. И молчат везде. И вспоминают только тогда, когда нужно создать статейку, как партнеры не соблюдают перемирие».