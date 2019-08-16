На Донбассе погиб 20-летний боец ВСУ Александр Колбун: фото юного защитника растрогало Сеть

16.08.2019 12:11

В Сети появилось сообщение о гибели 20-летнего воина ВСУ Александра Колбуна на временно оккупированном Донбассе в разгар "перемирия".

Во время провокационных атак оккупантов РФ на Востоке Украины погиб юный 20-летний защитник Александр Колбун, пишет "Диалог.UA".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Маневицкой РГА Андрей Линдюк.

"К сожалению, информация подтвердилась. 20-летний юноша, у которого было достаточно непростое детство, погиб, выполняя гражданский и воинский долг в Луганской области. Сочувствую всем родным, близким и знакомым Александра. Вечная память нашему земляку", - пишет Андрей Линдюк. Известно, что погибший боец Вооруженных сил Украины был жителем села Волчицк Маневицкого района Волынской области. Также Лидюк сообщил, что о смерти военнослужащего ООС стало известно 14 августа. Уточняется, что о процедуре прощания и дате похорон информация будет позже.