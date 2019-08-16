"Серьезные силы", -террорист Гиркин раскрыл правду, чьих рук убийство главаря "ДНР" Захарченко

16.08.2019 11:29

Российские кураторы имели свой интерес в том, чтобы ликвидировать главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Так, данная версия была озвучена одиозным террористом Игорем Гиркиным в интервью MK.RU. Информацию передает "Диалог.UA".

Как сообщается, террорист исключает то, что украинские спецслужбы причастны к убийству Захарченко. Гиркин заявил, что не верит в официальную версию, озвученную "ДНР". Оккупант полагает, что без людей, которые имеют связи с влиятельными российскими лицами, избавиться от Захарченко не получилось бы. Отмечается, что "серьезные силы" были заинтересованы в устранении главаря "ДНР". Гиркин выдвинул предположение, что причиной убийства Захарченко стали коммерческие вопросы. В данном случае говорится о серых схемах и промышленности на оккупированных территориях. А вот политические мотивы террорист не рассматривает.