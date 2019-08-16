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Сын Януковича заявил свои права на промышленные объекты в ДНР
Сын беглого президента Януковича заявил свои права на ДМЗ, шахты в Донецке и Макеевке, Старобешевскую ТЭЦ и недострои-многоэтажкки в Донецке, передает Donbass.live.
Об этом рассказал блогер Фашик Донецкий со ссылкой на источник в "министерстве обороны ДНР".
"Согласно моим данным из так называемого "минобороны дрындыды", в конце июля в оккупированный рф Донецк приезжал Янукович-младший. Саша приезжал не один, а с целой командой менеджеров. И приезжал Стоматолог отнюдь не на экскурсию, неа", - пишет блогер.
Фашик заявил, что сын Януковича заявил о своих правах на ряд промышленных и н только объектов на территории неподконтролной Киеву части Донецкой области.
"Саша приехал, чтобы пальчиком показать все то, что похоже на его имущество, на все то, что он хочет забрать себе. Аппетиты у сына любителя страусов, если честно, ого-го, ведь Саша хочет себе:
всю территорию ДМЗ [донецкого металлургического завода]. Причем его интересует не сам завод, а земля, на которой стоит [пока стоИт] завод. Как я понял, в рф решили таки порубать на металлолом;
также Саша хочет себе 2 рабочих шахты в оккупированном Донецке и еще 2 шахты в Макеевке;
к этому всему Янукович-младший хочет забрать себе Старобешевскую ТЭЦ, а также Зуевскую ТЭС;
ну в качестве вишенки на тортике - Саша хочет забрать себе все недострои - многоэтажки в Донецке.
Как видите, Янукович младший хочет много и сразу, как в эпоху "пакращення", - пишет Фашик.
Блогер уверен, что шансы получить все эти объекты у Александра Януковича есть. Он объяснил, почему:
"Януковичу просто рассказали по секрету, что Пушилина снимут с поста главы дрындыды, в результате финансовой проверки из рф. Учитывая то, что командой Пушилина разворованно овердохуа и что комиссия из рф фактически приехала задокументировать причину для отставки ммм-щика из Макеевки, шансы у Януковича получить все и сразу реально велики".
Он утверждает, что финансовая комиссия из РФ очень недовольна масштабами воровства при строительстве блокпостов со стороны "ДНР", поскольку украдено и списано по строительным сметам более 15 % от общей суммы на постройку "границы".
"Скажу даже больше, представители финансовой комиссии даже Суркову уже пожаловаться успели на то, что Пушилин и со строительства имеет свою долю. Самое прекрасное в этой ситуации то, что Пушилин - это человек Суркова [который является представителем гру рф и создателем войны на Донбассе] и что Суркову нужно "сохранить лицо" в глазах подчиненных и окружающих: ситуация с проворовавшимся Пушилиным вынуждает наказать провинившегося со всей строгостью и не дать конкурирующей фирме [фсб рф] поставить на место главы дрындыды своего ставленника. От такие страсти".
Блогер считает, что шансов у Пушилина дожить до осени все меньше и меньше и принимает ставки на то, что к Кобзону Пушилина отправят 24 августа.
Теги: Донбасс, права, промышленность, ДНР, объекты
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