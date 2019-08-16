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Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе

16.08.2019 22:41
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Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что мир на Донбассе установится после того, как Российская Федерация выведет свои войска. Об этом пишут Комментарии.
"Не думаю, что то, что Россия делает в Украине, окупая эти территории, хоть как-то соответствует российским интересам", - отметил спецпредставитель.
Волкер напомнил, что РФ продолжает оставаться главным двигателем этого конфликта - Кремль руководит военными силами, разведкой, экономикой.
"Россия предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками. Поэтому это отнюдь не "внутренний конфликт из-за сепаратизма". Это Россия, все это делает. И, думаю, правильное восприятие и понимание этого широкой общественностью чрезвычайно важным - если мы действительно настроены решить проблему так, как это должно быть сделано", - резюмировал дипломат.



Теги: Донбасс, мир, войска, Волкер
 
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