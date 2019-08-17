Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе

17.08.2019 07:49

За минувшие сутки, 16 августа, оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщается в утренней сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: четыре раза неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций наших войск: неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Крімского – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Павлополя – из автоматического гранатомета.