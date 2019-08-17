Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, есть погибшие

17.08.2019 16:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, есть погибшие

На Донбассе во время учений боевиков из преодоления водных препятствий затонул танк и четверо российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"13 августа во время отработки в танковом подразделении оккупантов преодоления водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительной организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четыре военнослужащих", - сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.
Отмечается, что российское оккупационное командование пытается скрыть информацию о происшествии.
Кроме этого в разведке рассказали, что в отдельных подразделениях оккупантов продолжается практика формального проведения боевой подготовки, в частности ротних (батарейных) тактических учений, с предоставлением российскому командованию постановочных фотоотчетов и фиктивных документов на списание боеприпасов и горючего для подтверждения якобы проведенных мероприятий.



Теги: Донбасс, танк, ДНР, боевики, утонул
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх