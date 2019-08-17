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Архив - Донецкая область

Не выдержал флешмобов: В Донецке с постамента убрали памятник Пушкину

17.08.2019 16:14
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Не выдержал флешмобов: В Донецке с постамента убрали памятник Пушкину

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в Буденновском районе с постамента убрали полуразрушенный памятник Пушкину. Он долгое время стоял замотанный в пленку и обмотанный скотчем. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
«Уехал с ДНР. Не выдержал флешмобов. В Буденновском районе убрали Пушкина», – говорится в сообщении.
Пользователи иронически комментируют произошедшее.
Анастасия: «Наверное, поставят на месте Пушкина, Пушилина»;
Игорь: «В Донецке прошла деПушкинизация»;
Илья: «Там Захарченко Сашке памятник готов, может его туда!??»;
Максим: «Кому-то на дачу уехал».



Теги: Донецк, Донбасс, памятник, флеш-моб, Пушкин
 
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