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Памятник Захарченко в Донецке "взорвал" соцсети: так главаря "ДНР" еще никто не унижал
В оккупированном Донецке сваяли памятник бывшего главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко в полный рост. Соцсети хохочут.
Кадры с памятником Захарченко заметил даже известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Одним из первых по поводу памятника Захарченко "взвыл" донецкий пропагандист Евгений Тинянский.
"Это гребаное уродство и пипец, и на Захарченко памятник вообще не похож. Гляньте на лицо только", - написал в ярости поклонник "русского мира". А пока сепаратисты "воют" по поводу сего творения, украинцы над ним смеются.
Казанский, комментируя памятник, не удивился, что он получился "убогим и некрасивым" - таким же, как и "Л/ДНР". "В скором времени это убожество будет уродовать несчастный город, который Захарченко и такие, как он, лишили будущего и всяких перспектив", - возмутился журналист. "Бог ты мой! Курощип в бронзе", - поражаются комментаторы. Они заподозрили, что за созданием данной скульптуры стоит очередная "украинская ДРГ". "Там вроде памятник Пушкину исчез в Донецке. Наверное, переплавили в Захара. И поставят на тот же постамент. Табличку менять не будут, все равно их никто не читает, а Захара и так все знают", - выдвинул свою версию пользователь Сети. "Да пусть уже ставят памятник "Три богатыря" - Захар, Гиви и Моторолла. Захар к кабаке, Гиви в рабочем кабинете, а Моторолла в лифте! Триптих, б*я", - стебутся в комментариях.
Теги: Донецк, Донбасс, памятник, ДНР, Захарченко, соцсети
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