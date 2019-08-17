В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы

17.08.2019 21:10

"Депутаты" террористической "ДНР" готовят закон, который позволит им бросать "на подвал" мирных граждан за панику.

Внимание на новую шокирующую инициативу террористов обратил в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

Главари "ДНР" вознамерились кардинально бороться с паническими настроениями в "республике", которые достигли апогея на 6-м году оккупации. Они пишут "закон" об уголовной ответственности за распространение в Интернете информации, которая может вызвать панику у жителей ОРДЛО. Анонсировал это "депутат" Станислав Бриг. Он признал, что "закон" будет подобием тому, который недавно подписал узурпатор Владимир Путин в РФ.

Инициатива оккупантов вывела из себя Казанского. "Некое уе**ще, называющее себя депутатом (которого никто не выбирал), хочет сажать дончан в тюрьму за "панические настроения". Очередное подтверждение того, что Донецк захвачен террористами, которые запугивают и притесняют мирное население", - написал журналист.