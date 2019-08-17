В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток

17.08.2019 20:45

Российские фсбшники на контрольно-пропускных пунктах между Украиной и "ДНР" начали "жестко прессовать" донецких водителей и маршрутчиков, которые занимаются перевозкой людей.

Об этом в блоге написал донецкий блогер Макс Баринов. Таким образом, россияне пытаются получить данные о действиях и дислокации вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции Объединенных Сил, сообщает from-ua.

Блогер подчеркнул, что подобные сообщения начали появляться в закрытой группе в Viber, где договариваются о перевозках из "ДНР" в Украину.

"Один из водителей написал, что если кто-то отказывается сотрудничать и рассказывать, что видел о дислокации "укров", как говорят в "ДНР" содействовать “хорошим людям”, вызывают в отделение “МГБ” для "проведения беседы". Можно лишится или же возможности осуществлять перевозки или попросту получить запрет на выезд из "ДНР", – сообщил Баринов.