В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег

17.08.2019 20:36

Жители неподконтрольного Украине Донецка в соцсети жалуются, члены НВФ «ДНР» закрывают пункты обналичивания денег, которые за умеренную комиссию проводят электронные банковские операции, пишет ДонПресс.

Так, пользователи отмечают, что за последние дни закрылись несколько таких пунктов:

«Донецк, Мира, 13. Рейд в контору, которая обналичивала деньги. Пришли люди без формы, закрыли двери изнутри, выгнали посетителей. На вопросы, как можно получить деньги, которые уже отправили, отвечали: «Никак».

«Донецк. На Южном и Яме точки тоже закрыты».

«Скоро вообще переводов не будем получать, все уже позакрывали».