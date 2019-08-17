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Архив - Донецкая область

В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег

17.08.2019 20:36
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В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег

Жители неподконтрольного Украине Донецка в соцсети жалуются, члены НВФ «ДНР» закрывают пункты обналичивания денег, которые за умеренную комиссию проводят электронные банковские операции, пишет ДонПресс.
Так, пользователи отмечают, что за последние дни закрылись несколько таких пунктов:
«Донецк, Мира, 13. Рейд в контору, которая обналичивала деньги. Пришли люди без формы, закрыли двери изнутри, выгнали посетителей. На вопросы, как можно получить деньги, которые уже отправили, отвечали: «Никак».
«Донецк. На Южном и Яме точки тоже закрыты».
«Скоро вообще переводов не будем получать, все уже позакрывали».



Теги: Донецк, Донбасс, деньги, обналичивание, боевики
 
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