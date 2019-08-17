В Донецке искали змей

17.08.2019 19:16

В Пролетарском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жители пожаловались, что у них во дворе ползают змеи. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.

«Ул. Доблестная, частный жилой дом – оказание содействия по избавлению от змей на придомовой территории», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что спасатели обследовали придомовую территорию и подвальное помещение, но змей не обнаружили.

Искали пресмыкающихся 5 человек.