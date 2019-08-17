В Донецкой области дефицит квалифицированных врачей

17.08.2019 17:08

На Донетчине не хватает квалифицированных врачей, поскольку многие из них остались работать на неподконтрольной украинским властям территории.

"Для того, чтобы люди сюда приехали, надо сделать две вещи – дать им рабочее место и жилье", - рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун, пишет "Донбасс. Комментарии"

По его словам, практически все высокоспециализированные учреждения, которые были в Донецкой области, остались на временно неподконтрольной Украине территории. Изначально вывезти людей, оборудование и это все где-то разместить было технически невозможно.

"Ну, имеем, что имеем, поэтому сейчас идет процесс восстановления этого (медицинского – прим. авт.) уровня. Он достаточно сложный, достаточно болезненный. Кадровый вопрос играет в этом не последнюю роль", – прокомментировал Узун.