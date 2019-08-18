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Источник: в Донецк вернулся "важный боевик" – Пушилину пора заказывать "уютный столик" в "Сепаре"
Так называемые "ястребы", сторонники кровопролитной войны с Украиной и силового насаждения "русского мира", могут в ближайшее время сместить главного террориста "ДНР" Дениса Пушилина.
Как пишет для "Обозревателя" блогер Макс Баринов, команда мародеров во главе с главарем "ДНР" Пушилиным, поставленная на свои должности окружением Путина (ранее – Сурковым, сейчас – новым кремлевским куратором "республик" Михаилом Бабичем), старательно выполняет свою основную задачу – обогащение Путина и его окружения за счет разграбления Донбасса, не забывая при этом и про себя, сообщает "Диалог.UA".
Но сейчас дело идет к тому, что скоро будет нечего грабить. И в стремительно нищающей "ДНР" это прекрасно понимают. Следствие – катастрофическое падение рейтинга Пушилина. Блогер полагает, что такой ситуацией может воспользоваться так называемая "группировка ФСБ", уже давно желающая взять "республики" под свою опеку. И ставленники этой группировки, например, экс-глава "народного совета" "ДНР" Андрей Пургин, уже "засветились" в Донецке после длительного отсутствия там. Потому велика вероятность того, что Пушилину устроят "веселую вечеринку" в кафе "Сепар". "В преддверии последних событий, которые происходят на Донбассе, стоит задуматься долго ли еще, Денис Пушилин пробудет у власти. В "ДНР" сейчас сложилась сложная гуманитарная и социальная ситуация, а раздача российских паспортов не улучшила настроение местному населению. В связи с этим произошли эти контролируемые властями акции #ПутинПризнайВыборДонбасса или #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Человек, который подписал петицию или вышел на митинг, лично свой выбор не сделал, а это всего лишь очередная игра действующей власти, чтобы отвлечь население от реальных проблем. В это же время в Донецк приезжает, давно забытый лидер движения "Донецкая Республика" Андрей Евгеньевич Пургин. Этот завзятый сторонник русского мира, был первым, кто занял должность "Председателя народного Совета ДНР", а заместителем его был нынешний глава "ДНР" Д. Пушилин. В далеком 2015 году у Пушилина с Пургиным произошел личный конфликт по поводу дальнейшего развития республики. Пушилин обвинил его в том, что он "предпринял ряд политических действий, идущих вразрез с политикой всего государства". После этих событий в конце 2015 года он покинул "ДНР" и появился только сейчас. Кто стоит за Пургиным и что происходит с Пушилиным? Чтобы ответить на этот вопрос нужно посмотреть, откуда взялся Пушилин и кто, на самом деле, руководил русским миром на Донбассе. По состоянию на сегодня в России происходит клановая война между бизнесом олигархов, которые входят в круг окружения Путина и агентурной сети ФСБ. А.Захарченко и Д.Пушилин - это люди, ставленники кураторов президента РФ В.Путина (ранее В.Сурков, сейчас М.Бабич). Их задача – это бизнес на людях, вывоз всего самого ценного из Донбасса в Россию, иными словами нужно было отплатить тем, кто тебя поставил на эту должность. Путин и его соратники, в первую очередь, хотели заработать на военном конфликте на Донбассе. Вторая сторона - агентурная сеть ФСБ, которая включала в себя лидеров общественного мнения. В 2014 году эти "патриоты" создавали движение "Новороссия" (И.Гиркин, А.Пургин,). Конечно, эта схема послабее чем, бизнес олигархов. Эти два "псевдолидера" реально хотели кровопролитной войны, но у них замысел по Донбассу был совсем иной. Итак, они были убраны из Донбасса В.Сурковым в конце 2014 года для обеспечения безопасного заработка денег для Путина и компании. Сейчас ситуация в Донецке находится на грани "бунта" со стороны мирного населения. Бизнес-схемы, которые орудуют под руководством Пушилина, полностью исчерпали ресурс "республики". Так же в социальной сети широко распространяются негативные отзывы о главе "ДНР", рейтинг эго упал с 40-50% до 5-12%. Близится 31 августа, день, когда ушел в "отставку" А.Захарченко, также можно ожидать звездного ухода Д.Пушилина. Давайте все вместе пожелаем ему удачи и закажем столик в уютном кафе под названием "СЕПАР"", - пишет блогер.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Путин, паспорт, ФСБ, ДНР, Пушилин, грабеж, куратор
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