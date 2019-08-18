Экс-главарь ДНР Игорь Стрелков неожиданно признался, кто ликвидировал Захарченко

18.08.2019 12:31

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что бывший главарь боевиков ДНР Александр Захарченко был ликвидирован по указанию из РФ.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Московский комсомолец", передает apostrophe.ua.

"Полагаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно. Не думаю, что решение об устранении было принято официальными властями, но более чем вероятно, что существовали серьезные силы, заинтересованные в устранении", - отметил Гиркин.

По его словам, Захарченко ликвидировали из-за коммерческих интересов.

"Если бы политические мотивы были главными, то Захарченко просто вызвали бы в Москву и оставили здесь. Как это было, например, с Болотовым", - добавил он.