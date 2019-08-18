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На Донбассе засветились тысячи военных Путина: подробности
18.08.2019 14:08
В сети опубликовали очередные доказательства присутствия российских военных на Донбассе, где они противостоят украинским силовикам.
Так, в базе данных волонтерского сообщества InformNapalm хранятся данные о тысячах кадровых военных из РФ, которые приехали на войну в Украину, передает apostrophe.
"Вот база данных расследований международного волонтерского сообщества InformNapalm, где засветилось более 2500 вояк из 98 воинских соединений России в период с 2014 по 2019 год. И это не просто картинка с шевронами, за каждым из них целые истории и расследования с массой фото и видео доказательств агрессии РФ против Украины", - пишет в Facebook волонтер Роман Бурко.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, война, военные, агрессия, соцсети, шевроны
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