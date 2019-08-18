- Скрывает ли штаб ООС потери в угоду перемирию? Бутусов дал однозначный ответ13:29
- Они не предадут: В Мариуполе прошла выставка дворняжек12:48
- Экс-главарь ДНР Игорь Стрелков неожиданно признался, кто ликвидировал Захарченко12:31
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"12:08
- В ОРДО назвали артистов РФ, которые выступят на праздновании 150-летия Донецка10:50
- На фронте неспокойно: штаб ООС поделился настораживающими новостями10:28
- Источник: в Донецк вернулся "важный боевик" – Пушилину пора заказывать "уютный столик" в "Сепаре"08:51
- Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе07:49
- Громкий инсайд из Донецка: что в "ДНР" захотел "отжать" Саша-стоматолог07:30
- Очень серые будни: как выглядит центр Горловки сегодня. ВИДЕО21:42
На фронте неспокойно: штаб ООС поделился настораживающими новостями
В субботу, 17 августа, террористы били по позициям ВСУ гранатометами, наплевав на перемирие. Было зафиксировано 8 атак.
Последними новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
В субботу, 17 августа, по данным штаба ООС, гибридная армия РФ попыталась 8 раз сорвать перемирие. Била по позициям ВСУ не только стрелковым оружием, но и гранатометами. В районе ответственности оперативно-тактической группы ООС "Восток" прилетело больше всего российских снарядов. 7 раз оккупант ударил там по ВСУ в районе Павлополя, Водяного, Лебединского, а также Пищевика. В зоне ответственности группы "Север" обстрелу подверглись только позиции ООС у Пивденного. К счастью, нанести потери ВСУ врагу не удалось. Примечательно, что и после полуночи уже 18 августа враг не успокоился. В период 00:00 и по 07:00 террористы обстреляли из стрелкового оружия Пищевики и ударили гранатометами по Водяному.
Теги: Донбасс, перемирие, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, ООС
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- Донбасс "пылает": враг пошел на обострение по всей линии фронта - ВСУ пришлось его усмирять
- Минус три оккупанта РФ за сутки: ВСУ жестко ответили на десятки обстрелов, отгремевших на Донбассе
- Перемирие на Донбассе: боевики снова нанесли урон украинской армии
- Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта
- Боевики "Л/ДНР" гремят обстрелами на Донбассе, разрушая перемирие
- Скрывает ли штаб ООС потери в угоду перемирию? Бутусов дал однозначный ответ13:29
- Они не предадут: В Мариуполе прошла выставка дворняжек12:48
- Экс-главарь ДНР Игорь Стрелков неожиданно признался, кто ликвидировал Захарченко12:31
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"12:08
- Снайпер ВСУ сделал "грузом 200" сапера из группировки Платова - террористы в трауре11:13
- В ОРДО назвали артистов РФ, которые выступят на праздновании 150-летия Донецка10:50
- На фронте неспокойно: штаб ООС поделился настораживающими новостями10:28
- Источник: в Донецк вернулся "важный боевик" – Пушилину пора заказывать "уютный столик" в "Сепаре"08:51
- «Освобожденный» и безлюдный: в сети показали новые кадры о Луганске. ВИДЕО08:28
- Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе07:49
- Скрывает ли штаб ООС потери в угоду перемирию? Бутусов дал однозначный ответ13:29
- Сколько Порошенко "поимел" с кредита МФВ: вскрылась правда13:05
- Они не предадут: В Мариуполе прошла выставка дворняжек12:48
- Экс-главарь ДНР Игорь Стрелков неожиданно признался, кто ликвидировал Захарченко12:31
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"12:08
- Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина намечена на октябрь, - соцсети11:52
- Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств11:29
- Снайпер ВСУ сделал "грузом 200" сапера из группировки Платова - террористы в трауре11:13
- В ОРДО назвали артистов РФ, которые выступят на праздновании 150-летия Донецка10:50
- На фронте неспокойно: штаб ООС поделился настораживающими новостями10:28
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Как «нагревают» на шиномонтаже: самые распространенные схемы15:48
- Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью11:58
- 4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины10:49
- Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства10:13
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»