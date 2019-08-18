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"Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ
Известный волонтер и военный аналитик Мирослав Гай на своей странице в социальной сети поднял крайне важную тему статистики не боевых потерь ВСУ и их публикации в медиа.
Статистика потерь боевых к не боевым к 2017-му году была - 1/6. Сейчас она не особо изменилась, если следить за сводками. Считаю, что правильным шагом, было бы оглашение боевых потерь в ежедневных сводках, и небоевых или еженедельных, или ежемесячно, отдельной строкой, передает dialog.
Самострелы, самоубийства, смерти от болезней, пьяные разборки, несчастные случаи, дтп - все это регулярно случается, как и с обычными гражданами, так и с военными. И не нужно бояться, что общество ужаснется не боевым потерям. К сожалению, оно ужаснется в первый раз, второй раз удивится, а потом даже перестанет замечать. Нечего скрывать в современном мире эти потери. При наличии смартфонов, интернета, смешно скрывать информацию, которая общедоступна. Её нужно интерпретировать. Выигрывает тот, кто навязывает нарратив. На данный момент, на нашей территории, нарратив навязывает РФ. В связи с монополизацией СМИ. Скрытие не боевых потерь - не выход. Выход - донесение правды и укронизация сми, даже путем ареста российских активов, закрытия любых пророссийских каналов, принудительной деолигархизации сми и т.д. И государственное виденье войны. Позиция государства. Если госполитика,- односторонние перемирие, то и ежедневные смерти становятся "ицидентами", а не трагедиями и военными потерями. Десятки обстрелов в день - это не перемирие. Убитые и раненные через день - это не перемирие. Войну не скрыть, не замолчать. Войну можно или проиграть или выиграть. Нам выбирать.
Теги: Донбасс, война, СМИ, статистика, потери, ВСУ, обстрелы
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