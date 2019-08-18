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Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе

18.08.2019 15:10
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Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе

Боевые действия на Донбассе не получиться закончить быстро. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, пишет ДонПресс.
По его словам, происходящее на востоке Украины является важной и проблемной темой для работы украинского парламента. Также, Разумков подчеркнул:
«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе».



Теги: Донбасс, война, конец, Слуга народа
 
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