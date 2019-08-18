Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе

18.08.2019 15:10

Боевые действия на Донбассе не получиться закончить быстро. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, пишет ДонПресс.

По его словам, происходящее на востоке Украины является важной и проблемной темой для работы украинского парламента. Также, Разумков подчеркнул:

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе».