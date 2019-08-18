- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- Безногий боевик "Востока" Ка*ап высказал о "ДНР" все, что думает, - это должны увидеть все предатели Украины. ВИДЕО18:34
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"17:46
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди15:24
- Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе15:10
- В Донецке на театре оперы и балета разместят барельеф с Кобзоном14:30
- На Донбассе засветились тысячи военных Путина: подробности14:08
- В ОРДО рассказали, когда повысят зарплаты коммунальщикам13:53
- Скрывает ли штаб ООС потери в угоду перемирию? Бутусов дал однозначный ответ13:29
Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди
Во временно неподконтрольных украинскому правительству пунктах пропуска «Успенка» и «Мариновка» в Донецкой области через границу с Россией образовались огромные очереди. Об этом сообщается в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
Пытающиеся пересечь неподконтрольный украинскому правительству участок границы публикуют фото, которые активно комментируют пользователи.
Вова: «За паспортами наверное»;
Павел: «Правильно, убегайте все отсюда, и не возвращайтесь. Тут жизни никогда не будет»;
Алина: «Так это и раньше так было… Не впервые....»;
Надежда: «Там и в ту сторону, и в другую сторону была очередь»;
Миха: «В сторону России очередь легковушек от моста»;
Zlobniy: «2 дня назад там вообще был ад! Думала в обморок упаду от жары. На солнцепеке. Сегодня хоть солнышко заходило»;
Руслан: «Люди валят с дыры, правильно и делают. Тут жизни нет и не будет, особенно для молодежи»;
Анастасия: «Республика путешественников во времени».
При этом отмечается, что очереди создаются из-за плохой работы «пограничников ДНР».
Анатолий: «На русской стороне все относительно быстро... Но вот на донецкой... Может стоит еще один коридор сделать?»;
Александр: «На Успенке вчера был ад! Простояли 8 часов на въезд в ДНР. Россияне работают нормально, рады бы пропустить, но некуда, т.к. из-за "оперативной" работы днровцев нейтралка забита битком. Классика – одно окошко и очередь как в мавзолей. Очень много людей не успели до комендантского, и остались ночевать в машинах».
Теги: Россия, Донбасс, граница, очередь, ДНР
- Два приграничных района Донбасса ненадолго попали в поле зрение СММ ОБСЕ
- Российские наемники не смогут сбежать в Россию из оккупированного Донбасса
- В России очень боятся вторжения боевиков на свою территорию
- ОБСЕ: Украина не контролирует 408 км границы с РФ
- Россия снарядила очередную "гуманитарку" в зону АТО
- В очередь! Через крымско-украинскую границу пропускают только после полного досмотра (ВИДЕО)
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить" 20:36
- Россия должна заплатить более двух миллионов переселенцам из Алчевска20:14
- Безногий боевик "Востока" Ка*ап высказал о "ДНР" все, что думает, - это должны увидеть все предатели Украины. ВИДЕО18:34
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"17:46
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди15:24
- Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе15:10
- В Донецке на театре оперы и балета разместят барельеф с Кобзоном14:30
- На Донбассе засветились тысячи военных Путина: подробности14:08
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Разумков: рынок земли — спорный вопрос, который может снизить поддержку «Слуги народа»22:10
- «Чтобы не переживали»: в РФ подросток покончил с собой, предварительно убив свою семью 21:41
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить" 20:36
- Россия должна заплатить более двух миллионов переселенцам из Алчевска20:14
- Избивший ветерана АТО Сороченко задержан: полиция жестко "запаковала" блогера, выломав двери. ВИДЕО19:50
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- 14 дней до конца света: сбывается тяжелое пророчество о втором пришествии Иисуса Христа16:04
- «Я больше не вернусь в Украину»: страшный пожар в Одессе напугал иностранцев15:43
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"