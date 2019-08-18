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Архив - Донецкая область

В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"

18.08.2019 12:08
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В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"

В оккупированном Донецке замечена некая новая группировка "ДНР". В городе ходят настойчивые слухи о еще одной частной военной компании (ЧВК).

Об активности террористов в Донецке рассказал в Twitter местный блогер hochu_domoy, передает "Диалог.UA".

В оккупированном Донецке в последнее время очень неспокойно. Замечено прибытие новой партии террористов. "Народ бает, что в город зашла какая-то новая ЧВК на букву "М". Дислоцируется в "Виктории" (отель на просп. Мира - ред.)", - рассказал hochu_domoy. Он уточнил, что в микрорайоне, где поселили террористов, видят "усиленные патрули с РП".

Помимо этого, в районе также активно мотается военная техника. Там замечены целые колонны КамАЗов, в том числе, с усиленным бронированием.

Известный блогер Necro Mancer, специализирующийся на войне на Донбассе, сомневается, что в Донецке появилась новая ЧВК. "Но кто-то мог и зайти", - уточнил он.



Теги: Донецк, Донбасс, КамАЗ, ДНР, военная техника, террористы, ЧВК "Вагнера"
 
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