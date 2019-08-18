- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- Безногий боевик "Востока" Ка*ап высказал о "ДНР" все, что думает, - это должны увидеть все предатели Украины. ВИДЕО18:34
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"17:46
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди15:24
- Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе15:10
- В Донецке на театре оперы и балета разместят барельеф с Кобзоном14:30
- На Донбассе засветились тысячи военных Путина: подробности14:08
- В ОРДО рассказали, когда повысят зарплаты коммунальщикам13:53
- Скрывает ли штаб ООС потери в угоду перемирию? Бутусов дал однозначный ответ13:29
В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
В оккупированном Донецке замечена некая новая группировка "ДНР". В городе ходят настойчивые слухи о еще одной частной военной компании (ЧВК).
Об активности террористов в Донецке рассказал в Twitter местный блогер hochu_domoy, передает "Диалог.UA".
В оккупированном Донецке в последнее время очень неспокойно. Замечено прибытие новой партии террористов. "Народ бает, что в город зашла какая-то новая ЧВК на букву "М". Дислоцируется в "Виктории" (отель на просп. Мира - ред.)", - рассказал hochu_domoy. Он уточнил, что в микрорайоне, где поселили террористов, видят "усиленные патрули с РП".
Помимо этого, в районе также активно мотается военная техника. Там замечены целые колонны КамАЗов, в том числе, с усиленным бронированием.
Известный блогер Necro Mancer, специализирующийся на войне на Донбассе, сомневается, что в Донецке появилась новая ЧВК. "Но кто-то мог и зайти", - уточнил он.
Теги: Донецк, Донбасс, КамАЗ, ДНР, военная техника, террористы, ЧВК "Вагнера"
- Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- В Донецке замечена военная строительная техника боевиков «ДНР»
- Настоящие нацисты в Донецке: блогер Фашик Донецкий о том, как "православные ополченцы" убивают "иноверцев"
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить" 20:36
- Россия должна заплатить более двух миллионов переселенцам из Алчевска20:14
- Безногий боевик "Востока" Ка*ап высказал о "ДНР" все, что думает, - это должны увидеть все предатели Украины. ВИДЕО18:34
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"17:46
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди15:24
- Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе15:10
- В Донецке на театре оперы и балета разместят барельеф с Кобзоном14:30
- На Донбассе засветились тысячи военных Путина: подробности14:08
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Разумков: рынок земли — спорный вопрос, который может снизить поддержку «Слуги народа»22:10
- «Чтобы не переживали»: в РФ подросток покончил с собой, предварительно убив свою семью 21:41
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить" 20:36
- Россия должна заплатить более двух миллионов переселенцам из Алчевска20:14
- Избивший ветерана АТО Сороченко задержан: полиция жестко "запаковала" блогера, выломав двери. ВИДЕО19:50
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- 14 дней до конца света: сбывается тяжелое пророчество о втором пришествии Иисуса Христа16:04
- «Я больше не вернусь в Украину»: страшный пожар в Одессе напугал иностранцев15:43
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"