В ОРДО рассказали, когда повысят зарплаты коммунальщикам

18.08.2019 13:53

При увеличении тарифов ЖКХ в ОРДО, полученные дополнительные денежные средства будут направлены на повышение заработной платы работникам жилищно-коммунальной отрасли.

Об этом рассказал так называемый «директор Департамента Министерства строительства и ЖКХ «Денис Чуприна, передает donpress.

Так, представитель ОРДО отметил:

«В случае пересмотра тарифов ЖКХ в сторону увеличения, данные денежные дополнительные средства будут направлены на повышение заработной платы работникам жилищно-коммунальной отрасли. В первую очередь тем работникам, которые занимаются предоставлением качественных услуг».