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«Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ
19.08.2019 18:02
В сети появилось видео, на котором показаны мощные удары ВСУ по подразделениям НВФ на Донбассе. Ролик ответного удара разместил пользователь «Конопляный Джмелик» на своей странице в Twitter.
В комментарии к видео сказано:
«Три выстрела — три попадания. Видите черный дым? Так горят две БМП террористов».
Когда и на каком участке фронта снято видео, не сообщается.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ВСУ, выстрелы, НВФ
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