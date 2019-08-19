В ОРДЛО началась масштабная агитационная кампания по призыву в ряды НВФ

19.08.2019 19:15

По данным украинской разведке главари НВФ на территории ОРДЛО начали масштабную агитационную кампанию по «призыву на военную службу» местных жителей. Об этом сообщает ГУР МОУ.

В разведке уточнили, что российское оккупационное командование пытается предотвратить снижение укомплектованности личным составом подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ при помощи следующих мер:

«В населенных пунктах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях противником в очередной раз начата масштабная агитационная кампания по призыву на военную службу мужчин из числа местного населения. При этом, для предотвращения уклонения юношей от этого „призыва“ российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений».

Источник: https://donpress.com