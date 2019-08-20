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Армия РФ пошла во все тяжкие, атаковав ВСУ смертоносной системой "ВОГ-25", - есть раненые
Российско-оккупационные войска провоцировали бои массированными атаками в районе ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север".
За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения Операции Объединенных сил террористы "Л/ДНР" одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог.UA".
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Новотроицкого и Водяного оккупанты РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В свою очередь, позиции ВСУ возле Талаковки пострадали от атак врага из автоматического гранатомета. А в районе Павлополя боевики применили беспилотный летательный аппарат, оснащенный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), а также вели огонь из автоматического гранатомета. Также под огнем противника оказались позиции ООС вблизи Лебединского и Опытного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Светлодарска гремели удары гибридной армии РФ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. К сожалению, в штабе ООС констатировали, что один украинский военный был ранен.
Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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