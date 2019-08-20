Безлер объяснил, кто должен «заниматься» Прилепиным

20.08.2019 14:04

Экс-командир горловских подразделений НВФ «ДНР» Игорь Безлер на своей странице в соцсети прокомментировал заявления российского писателя, воевавшего против ВСУ на стороне НВФ Захара Прилепина, пишет ДонПресс.

Безлер высказал мнение, что Прилепина не нужно обсуждать в соцсети, так как это, якобы, должны делать специалисты из медучреждений:

«Ну что вы так набросились на Прилепина за его интервью. Это не в блогах обсуждать нужно, а на совместной медицинской комиссии двух закрытых заведений -Московской психиатри́ческой клинической больницы № 1 имени Кащенко и Клиники Национального научного центра наркологии, Ставропольская ул., 27 строение 7. И чем его быстрее обсудят ТАМ, а не в блогах, тем больше вероятность, что общество не потеряет своего Члена и фиктивно-эффективного замполита…».