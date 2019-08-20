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Безлер объяснил, кто должен «заниматься» Прилепиным
Экс-командир горловских подразделений НВФ «ДНР» Игорь Безлер на своей странице в соцсети прокомментировал заявления российского писателя, воевавшего против ВСУ на стороне НВФ Захара Прилепина, пишет ДонПресс.
Безлер высказал мнение, что Прилепина не нужно обсуждать в соцсети, так как это, якобы, должны делать специалисты из медучреждений:
«Ну что вы так набросились на Прилепина за его интервью. Это не в блогах обсуждать нужно, а на совместной медицинской комиссии двух закрытых заведений -Московской психиатри́ческой клинической больницы № 1 имени Кащенко и Клиники Национального научного центра наркологии, Ставропольская ул., 27 строение 7. И чем его быстрее обсудят ТАМ, а не в блогах, тем больше вероятность, что общество не потеряет своего Члена и фиктивно-эффективного замполита…».
Теги: Донбасс, ДНР, Игорь Безлер, Захар Прилепин
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