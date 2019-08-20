Обстановка на КПВВ в зоне ООС: Лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»

20.08.2019 10:11

По данным Госпогранслужбы, сегодня утром все пункты пропуска в Донецкой области работают согласно штатному расписанию, однако, КПВВ «Станица Луганская» функционирует по сокращенному режиму работы до 18.00.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/50;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 30/50;

«Гнутово» — 20/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 38,2 тысячи человек и 4,6 тысячи автомобиля:

«Майорское» — 9030 человек и 1155 транспортных средств;

«Марьинка» — 8105 человек и 1375 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7205 человек и 1230 транспортных средств;

«Гнутово» — 3865 человек и 840 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 020 человек.