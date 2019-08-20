Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ

20.08.2019 08:51

В социальных сетях граждане РФ отметили, что везут жителям ОРДЛО «духовную помощь» от российских художников — 2 портрета с изображением убитого главаря ОРДО Александра Захарченко и триптих «Молитва».

Одна из членов «делегации» отмечает:

» Написал его молодой брянский художник Алексей Крюков, проживающий в Москве. А передал нам свою работу во Владимиро-Суздальском музее. Таким образом, Батя побывал во Владимирской области и едет домой, в Донецк. Отдадим портрет вдове Наталье. Уверена: доедем нормально и границу перейдем без проблем, потому что с нами Бог и Глава ДНР Захарченко», передает donpress.