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Архив - Донецкая область

Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ

20.08.2019 08:51
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Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ

В социальных сетях граждане РФ отметили, что везут жителям ОРДЛО «духовную помощь» от российских художников — 2 портрета с изображением убитого главаря ОРДО Александра Захарченко и триптих «Молитва».

Одна из членов «делегации» отмечает:

» Написал его молодой брянский художник Алексей Крюков, проживающий в Москве. А передал нам свою работу во Владимиро-Суздальском музее. Таким образом, Батя побывал во Владимирской области и едет домой, в Донецк. Отдадим портрет вдове Наталье. Уверена: доедем нормально и границу перейдем без проблем, потому что с нами Бог и Глава ДНР Захарченко», передает donpress.



Теги: Россия, Донбасс, граница, портрет, иконы, художники, ДНР, Захарченко, соцсети, ОРДЛО, НВФ
 
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