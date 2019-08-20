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Архив - Донецкая область

В Краматорске неизвестный заложил взрывчатку в отеле и угрожает стрельбой по людям

20.08.2019 15:15
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В Краматорске неизвестный заложил взрывчатку в отеле и угрожает стрельбой по людям

Сегодня в Краматорске Донецкой области около 12:00 на электронную почту Нацполиции поступило сообщение о заложенной взрывчатке у гостиницы "Краматорск". Также отправитель письма заявил, что после произведенного взрыва, он собирается открыть огонь по присутствующим в гостинице из автомата, пишет "Донбасс.Комментарии"
На указанное место немедленно выехал спецотряд полиции и взрывотехники. Они оцепили территорию вокруг отеля и установили связь с террористом.
Неизвестный пояснил свои действия желанием отомстить за кровопролитную войну на Донбассе. Он утверждает, что собирается привести в действие самодельное 122 мм взрывное устройство, которое размещено в машине на парковке.
На данный момент проводится проверка, саперы ищут взрывчатку.



Теги: Донбасс, Краматорск, отель, стрельба, взрывчатка
 
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