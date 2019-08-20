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В «Слуге народа» намерены заняться образованием в ОРДЛО

20.08.2019 15:20
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В «Слуге народа» намерены заняться образованием в ОРДЛО

В партии «Слуга народа» намерены разработать законопроект об образовании в ОРДЛО. Об этом сообщил будущий народный депутат от «Слуги народа» Сергей Бабак, пишет ДонПресс.
Нардеп отметил, то профильный комитет должен как можно скорее предложить этот законопроект на рассмотрение ВР:
«Есть потребности реинтеграции — это первое. Во-вторых, если кто-нибудь захватит территорию, а вы оттуда будете „вынимать“ молодежь, то может так случиться, что она никому не будет нужна. Территории сами по себе ничего не стоят, поэтому нужно давать возможность детям учиться здесь, я считаю. Я думал над тем, чтобы предложить им отдельные программы обучения в украинских университетах, механизмы получения ими школьных аттестатов. Мы сейчас дискутируем о том, как это сделать».
По словам Бабака, вопрос разработки такого законопроекта необходимо обсудить с комитетом, который будет заниматься вопросами реинтеграции неподконтрольных Украине территорий. Он подчеркнул:
«Вопрос в том, к какой концепции мы дойдем, и каким образом она будет имплементирована. Когда мы четко с этим определимся и будем видеть откуда на это брать ресурсы, и какие ресурсы сейчас у государства — имею в виду не только финансовые, но и инфраструктурные, — думаю, что сам законопроект, его текст мы достаточно быстро подготовим».



Теги: Донбасс, образование, ОРДЛО, Слуга народа
 
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