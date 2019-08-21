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Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов
Стало известно, что на оккупированном Донбассе наблюдаются проблемы с выдачей паспортов Российской Федерации «военнослужащим 1-го и 2-го армейских корпусов». Как передает replyua.net, о том, как проходит так называемая «паспортизация», идет речь в сообщении группы «Информационное сопротивление» в социальной сети Facebook.
«Определенное недовольство у личного состава оккупационной группировки из числа местных жителей вызывает тот факт, что процесс осуществляется «в приказном порядке» и требует от них немалых затрат личных финансовых средств», - сказано в сообщении.
Напомним, что 17 июля глава Кремля Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощение процедуры получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей. В ответ на это в СНБО Украины сообщили, что разрабатывают в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной. Решение главы Кремля Владимира Путина о паспортах для жителей «Л/ДНР» раскритиковал и президент Украины Владимир Зеленский.
Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР
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