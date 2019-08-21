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«Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов
Главный террорист самопровозглашенной, поддерживаемой Кремлем «Луганской народной республики» Леонид Пасечник выдвинул власти украинского государства целый ряд условий.
В том числе, боевик заявляет, что Киев обязан признать «легитимность» отдельных районов Луганской области, так как в Украину из них «никто не просится». Как информирует replyua.net, более детально об этом говорится в телеграм-канале Донецк Donbass.
В это же время главный боевик «Луганской народной республики» рассказал, что легитимность, в понимании террористов, означает возможность самостоятельно принимать решения. Он также подчеркнул, что для разрешения военного конфликта на Донбассе, украинский лидер должен пойти на определенные ступки. Леонид Пасечник заявил, что он хочет определить границы «ЛНР». Но и это еще не все. По его словам, в псевдореспублике нужно создать «народную милицию», а также «свои органы управления и власти».
Напомним, ранее украинские средства массовой информации обнародовали новость о том, что главарь луганских террористов Леонид Пасечник пригласил украинского президента Владимира Зеленского повестить Луганск.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Пасечник, Зеленский
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