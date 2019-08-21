В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»

21.08.2019 17:05

Так называемый «верховный Суд ЛНР» приговорил жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам заключения за якобы, «госизмену». Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МГБ ЛНР».

Члены НВФ в ходе расследования установили, что якобы, Коркишко, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, «был завербован сотрудниками СБУ» с присвоением псевдонима «Карлсон» при пересечении КПП «Майорск — Зайцево».

В ОРЛО отмечают, что мужчины, якобы конспиративно перевозил с территории Украины на территорию ОРЛО посылки, содержащие предметы, необходимые для проведения контрразведывательных мероприятий. Также, он «осуществлял подбор помещений, предназначенных для проживания диверсионно-разведывательных групп и агентуры СБУ. Посредством тайниковых операций снабжал взрывчатыми веществами диверсантов, действовавших на территории ЛНР».

Источник: https://donpress.com