В Донецкой области обнаружили гранату на обочине дороги

22.08.2019 17:39

Нацгвардейцы изолировали опасный район, а гранату РГД-5 изъяли для дальнейшего уничтожения.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обнаружили гранату, которая была заложена на обочине дороги. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 22 августа.

Отмечается, что взрывоопасный предмет, оставленный противником, был обнаружен бойцами Национальной гвардии в Донецкой области. Как установили военнослужащие, на обочине дороги была заложена ручная граната РГД-5.

"Для недопущения травмирования местных жителей район был изолирован, а обнаруженный фугас был изъят для дальнейшего уничтожения", – говорится в сообщении.

Источник : https://korrespondent.