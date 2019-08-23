- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный17:40
- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
Через пункт пропуска «Успенка» выезжают грузовики с неизвестными грузами
Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» на границе с РФ с временно оккупированных территорий Донбасса и в обратном направлении проезжают грузовики с крытыми грузовыми отсеками и неизвестным грузом.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Патрулируя в пункте пропуска на границе недалеко от н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) на протяжении около 1 часа, команда СММ видела, что в Украину заехали 32 автомобиля, 5 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, 2 автобуса, а также зашли 24 пешехода. В то же время из Украины выехали 7 автомобилей, 7 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, а также вышли 15 пешеходов».
Кроме того, в некоторых пунктах пропуска полностью прекращено движение:
«Осуществляя мониторинг на пешеходном пункте пропуска на границе вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) в течение примерно 20 минут, члены патруля Миссии констатировали отсутствие пешеходного движения».
Теги: Донбасс, движение, грузовик, граница, ОБСЕ, пункт пропуска, грузы, РФ
- Через пункт пропуска «Изварино» в РФ выезжают грузовики с неизвестными грузами
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы
- Что боевики «ДНР» вывезли через Успенку в 145 тентованных грузовиках с прицепами
- Через пункт пропуска Изварино в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках
- Полностью прекращено движение с территории «ЛНР» в направлении РФ
- Через пункт пропуска Успенка в РФ в тентованных грузовиках вывозятся неизвестные грузы
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный17:40
- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
- Погода в сентябре 2019 года: прогноз синоптиков и народные приметы22:35
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- "Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка21:42
- Портников назвал три направления, по которым нужно работать, чтобы Украина стала действительно независимым государством21:20
- РФ готовит ответ на испытание новой ракеты в США20:48
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента 20:00
- Украинцам рассказали, как изменится в будущем скорая помощь19:45
- Разумков рассказал, какие комитеты в Раде получат оппозиционеры19:20
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- За какие услуги украинцам теперь не надо платить в больницах: полный СПИСОК16:30
- Названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт16:00
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта11:31
- Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе08:45
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости