Через пункт пропуска «Успенка» выезжают грузовики с неизвестными грузами

23.08.2019 17:10

Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» на границе с РФ с временно оккупированных территорий Донбасса и в обратном направлении проезжают грузовики с крытыми грузовыми отсеками и неизвестным грузом.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Патрулируя в пункте пропуска на границе недалеко от н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) на протяжении около 1 часа, команда СММ видела, что в Украину заехали 32 автомобиля, 5 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, 2 автобуса, а также зашли 24 пешехода. В то же время из Украины выехали 7 автомобилей, 7 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, а также вышли 15 пешеходов».

Кроме того, в некоторых пунктах пропуска полностью прекращено движение:

«Осуществляя мониторинг на пешеходном пункте пропуска на границе вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) в течение примерно 20 минут, члены патруля Миссии констатировали отсутствие пешеходного движения».