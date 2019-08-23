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Группа К-2 из 54-й бригады ВСУ нанесла шквальный удар по боевикам: десятки убитых, пылает техника и штаб боевиков. ВИДЕО

23.08.2019 07:46
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Группа К-2 из 54-й бригады ВСУ нанесла шквальный удар по боевикам: десятки убитых, пылает техника и штаб боевиков. ВИДЕО

Легендарная 54-я ОМБр ВСУ провела грандиозную боевую операцию на Донбассе и серьезно подорвала силы оккупанта. Кадры ударов появились в Сети. Подробностями спецоперации бойцов ООС поделились в Facebook волонтер Юрий Мысягин и журналист Юрий Бутусов, передает "Диалог.UA".
Бойцы Вооруженных сил Украины провели одну из самых успешных и результативных операций в середине июля на Донбассе. В данном случае речь идет о скоординированных, профессиональных действиях 54-й механизированной бригады, которые нанесли серьезный удар по штабу гибридной армии РФ на оккупированной территории. Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что украинским защитникам хватило всего двенадцать минут для того, чтобы гибридная армия Путина "прочувствовала всю мощь и силу армии Украины". Террористы в результате спецоперации ВСУ потеряли более двадцати единиц боевой техники. Более того, украинские защитники уничтожили двадцать российских наемников и ранили одиннадцать боевиков.
Известный украинский журналист Юрий Бутусов назвал эту спецоперацию украинских воинов одной из самых успешных за всю историю войны на Донбассе. В Сети было выложено видео первого боя, где прекрасно видно удары ВСУ по зданиям, где на тот момент прятались террористы.



Теги: Донбасс, УДАР, боевики, ВСУ
 
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