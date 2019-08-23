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Командир "ДНР" Сид "взорвал" Интернет рассказом о "зомби" на поле боя: "Ведро за час выпил"
Бывший командир террористической "ДНР" по кличке Сид уверяет, что ВСУ "пичкают химией" бойцов ООС для консервации их органов.
Рассказ террориста вызвал бурную реакцию соцсетей. Внимание на кадры с экс-командиром "ДНР" Сидом обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Бывший главарь инженерно-саперной роты "ДНР" Виктор Москаленко по кличке Сид разразился историей в духе "распятого мальчика". Он рассказал о захваченных в плен бойцах ВСУ, от которых пахло формалином. Террорист на полном серьезе уверяет, что военных чем-то пичкали для сохранения их органов после смерти. По всей видимости, он действительно верит в подобную чушь. "Трупы и куски тел с запахом формалина. И был пленный один, у него четыре пулевых (ранения – ред.), а кровь не течет, только покраснение вокруг отверстий. Осколочное, ногу посекло, а такое ощущение, что он ни боли не чувствует, только воду пьет. Пару часов он так продержался и умер… Начали подозревать, что что-то не в порядке, какая-то химия присутствует. Из источников узнал, что их пичкали, чтобы органы консервировались. Чтобы организм сохранялся после биологической смерти, чтобы использовать органы дальше", - заявил Сид.
История террориста вызвала бурную реакцию соцсетей. Командира "ДНРовцев" высмеяли. "Это не очередная гуманитарка боярышника или стекломоя, это что-то более мощное", - уверен офицер ВСУ Анатолий Штефан. Многие согласились, что боевик явно неадекватен. "Похоже, что не их формалином, а его боярой", - смеются комментаторы. "Мозги у этой ваты точно заформалинены", - отмечают в Сети. "Когда-нибудь психиатры напишут труды о таких и защитят диссертации", - уверены пользователи соцсети.
Теги: Донбасс, органы, боевик, формалин, ДНР, ВСУ, соцсети
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