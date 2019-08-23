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На КПВВ «Марьинка» больше всего машин: ситуация на блокпостах сегодня, 23 августа
23.08.2019 08:49
По данным Госпогранслужбы, сегодня утром все пункты пропуска в Донецкой области работают согласно штатному расписанию.
Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/50;
«Марьинка» — 0/70;
«Новотроицкое» — 20/40;
«Гнутово» — 10/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 48,7 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 11 695 человек и 1350 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 795 человек и 1715 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9250 человек и 1395 транспортных средств;
«Гнутово» — 4980 человек и 1075 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 995 человек.
Теги: Донбасс, Марьинка, КПВВ, очереди
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