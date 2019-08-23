Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты РФ ужесточили атаки, заставив "пылать" весь Донбасс, - ВСУ понесли потери

23.08.2019 10:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты РФ ужесточили атаки, заставив "пылать" весь Донбасс, - ВСУ понесли потери

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о ранении двух военнослужащих Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе.

В четверг, 22 августа, гибридные войска Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня на Востоке Украины, передает "Диалог.UA".

Известно, что боевики "Л/ДНР" обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 9 обстрелов террористов. Оккупанты РФ атаковали Вооруженные силы Украины неподалеку Водяного, Новотроицкого, в районе Богдановки и Лебединского. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" прогремело 4 обстрела - вблизи Новолуганского, Зайцево и Южного. За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх