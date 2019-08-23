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По центру Мариуполя пронесли 6-метровый флаг Украины. ВИДЕО

23.08.2019 20:47
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По центру Мариуполя пронесли 6-метровый флаг Украины. ВИДЕО

Празднование Дня флага в Мариуполе в этом году прошло особенно торжественно. Шествие с государственным флагом стартовало в 16.00 с улицы Греческой. Здесь сформировалась колонна, которую в основном составили военные различных подразделений, защищающих Украину, пишет 0629.
Люди в погонах торжественно пронесли большой флаг Украины, размером 6 метров, по пр. Мира.
Остановившись возле фонтана, военнослужащие оставили на флаге свои подписи и, предварительно свернув, передали молодежи.
"Это флаг мариупольского городского совета. Он будет передан в музей, и каждый год в этот праздник его будут также торжественно выносить",- рассказала о новой традиции из одна организаторов празднования Дня флага в Мариуполе волонтер Галина Однорог.
Празднование Дня флага продолжилось на сцене. Прозвучал гимн Украины, а затем начались выступления творческих коллективов города и духового оркестра. Кроме украинских песен в исполнении оркестра прозвучала песня Виктора Цоя "Группа крови на рукаве".



Теги: Донбасс, Мариуполь, праздник, флаг
 
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