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«В Еленовке очереди не двигаются, на Каргиле отсутствует мобильная связь и интернет»: ситуация на КПВВ ОРДО
Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» пунктах пропуска на Донбассе большие очереди на КПП «Каргил» и в неподконтрольной Украине Горловке.
Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress.
На Бахмутском направлении на КПП «Майорск» в Горловке на 08:50 собралось около 320 человек пешей очереди и 130 авто. По словам очевидцев, пропускают очень медленно:
«6−20 Майорск в Горловку порядка 35 авто»;
«7−20 Горловка выезд машин много около 180, пропускают очень медленно»;
«8−50 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 130 автомобилей, 12 автобусов и микроавтобусов, до 320 человек пешей очереди»;
На Марьинском направлении, на КПП «Каргил» большие пешеходные очереди, кроме того, по словам людей отсутствует мобильная связь и интернет:
4−00 Каргил на Украину как всегда, основная от моста, льготка две трети»;
«8−50 Курахово. Выезд из Укр. На пост приехали в 6.30. Укр. пост прошли в 8.15.(проверяли оч. медленно). Стоим на Днр. Машин не сильно много. Очередь до туалета (машин 35). Движется потихоньку»;
«9−20 Каргил в Донецк. Марьинку за 20 мин. В общей почти возле 2 туалета. В Марьинку приехали в 8.45. Сейчас стоим на Каргиле. Пеших в Украину не очень много на 0 укр»;
«9−40 Каргил в Донецк Стоим в основной где-то 40. Связи нет, интернета нет. За нами немного пока стоит. Примерно 6 машин»;
«Каргил в Донецк пешеходов много. Машиной у нас ушло 3 часа. Только-только проехали. На выезд очередь до середины подъема на мост»
На КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении очереди большие и практически не двигаются. так за 1,5 часа автомобили продвинулись всего на 2 машины:
«8−30 Еленовка: стоим на месте 70 минут, льгота 5 машин. около 80 авто основная»;
«8−50 Еленовка- за 80минут продвинулись на 2 машины»;
«12:00 В Еленовке на Донецк 85 машин + 30−35 льготы. Очередь не двигается вообще (((«
На КПП «ДНР» «Октябрь» на Мариупольском направлении очереди не слишком большие и движение более-менее нормальное:
«6−00 Пищевик 20 машин в сторону Донецка»;
«6−30 Из Донецка 40 на Пищивике»;
«7−10 Из Донецка на Пищевеке больше 60 машин обычной очереди»;
«12:10 на Мариуполь до 20 авто, пеших человек 30»
Теги: Донбасс, Интернет, транспорт, мобильная связь, КПП, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ОРДО
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