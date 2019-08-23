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Архив - Донецкая область

В Горловке в результате обстрела уничтожены 2 частных дома

23.08.2019 14:29
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В Горловке в результате обстрела уничтожены 2 частных дома

В Горловке в результате обстрела уничтожены два частных дома, передает Donbass.live.
Об этом сообщает "мэр" Горловки Иван Приходькою, пишет donbass.live.
Инцидент произошел в четверг, в 19-17.
"19.17 в результате обстрела: Никитовский р-н, пос. ш. Гагарина, ул. Садовая 17,18 (ч/сектор) оба дома уничтожены", - написал Приходко в Telegram-канале.
Информации о пострадавших не поступала.



Теги: Донбасс, Горловка, уничтожение, обстрел
 
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