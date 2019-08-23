В ОРДО за сутки обстрелами повреждены дом культуры и 5 жилых домов

23.08.2019 12:18

За минувшие сутки под обстрелы попали неподконтрольные Украине Ясиноватая, горловские поселки Доломитное, Зайцево и шахты им. Гагарина, а также села Коминтерново и Октябрь.

Об этом сообщает так называемое «СЦКК» ДНР», передает donpress.

В результате обстрелов повреждения получили Дом культуры в Коминтерново и еще три домостроения в этом же населенном пункте по адресам: улица Ахматовой, 29, 34 и 48. Также, два дома полностью сгорели в поселке шахты им. Гагарина.