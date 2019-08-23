Ветеран АТО был готов "растерзать" поклонника "ДНР", но вступились соседки

23.08.2019 07:28

За пьянчугу в футболке "ДНР", которого в Родинском поймал ветеран АТО Борис Овчаров, вступились соседки. Овчаров в Facebook обнародовал полное видео скандала, передает "Диалог.UA".

На днях Овчаров недалеко от дома в городе Родинском Донецкой области обнаружил средь бела дня пьяного в усмерть мужчину в футболке террористической "ДНР". Ветеран АТО был поражен. Он немедленно вызвал полицию. "Вышел утром по делам, сел в машину, проехал 50 метров и остановился… думал, мне показалось. Выхожу из машины — вижу, сидит человек в футболке с "гербом" и надписью: "Донецкая народная республика", в алкогольном опьянении, неистовый", - рассказал военный. Примечательно, что поклонник "русского мира" ни капельки не раскаивался и вел себя очень борзо. Уверенности поклоннику "ДНРовцы" прибавляли соседки, которые выбежали за него заступиться. "Пропадет же! Может она сто лет лежит у него эта футболка… Мать ждет сына домой", - говорили они Овчарову. Ветеран был шокирован. "Заступаются! Вот что у нас происходит на Донбассе… Они вообще не понимают", - сокрушался он. "Тяжело было удержаться, чтобы не убить его на месте", - признался позже ветеран АТО.