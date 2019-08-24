- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный17:40
- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
Боевики на Донбассе снизили число обстрелов: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"
23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"противник дважды обстрелял ВСУ неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"противник совершил один обстрел вблизи Зайцево (под Горловкой) – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
За прошлые сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия:
вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;
у Павлополя (Мариупольское направление) – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ
- На Донбассе боевики усилили обстрелы, получив "ответку" от ВСУ понесли потери
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков
- НВФ усилили обстрелы на Донецком направлении
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: три оккупанта ранены
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный17:40
- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
- Погода в сентябре 2019 года: прогноз синоптиков и народные приметы22:35
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- "Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка21:42
- Портников назвал три направления, по которым нужно работать, чтобы Украина стала действительно независимым государством21:20
- РФ готовит ответ на испытание новой ракеты в США20:48
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента 20:00
- Украинцам рассказали, как изменится в будущем скорая помощь19:45
- Разумков рассказал, какие комитеты в Раде получат оппозиционеры19:20
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- За какие услуги украинцам теперь не надо платить в больницах: полный СПИСОК16:30
- Названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт16:00
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта11:31
- Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе08:45
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости