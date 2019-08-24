С блокпостов боевиков «ДНР» госпитализированы мужчины 1953 и 1980 года рождения

24.08.2019 18:41

Жители временно оккупированных территорий рискуют здоровьем, стоя в многочасовых очередях на блокпостах боевиков «ДНР». Страдают не только пожилые, но и молодые люди. Так, за вчерашний день с блокпостов боевиков «ДНР» были госпитализированы мужчины 1953 1980 года рождения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

С блокпоста боевиков « ДНР» и российских оккупантов под временно оккупированной Горловкой госпитализирован житель временно оккупированной Макеевки 1953 года рождения, перенесший гипертонический криз.

Также с блокпоста боевиков «ДНР» и российских оккупантов в Петровском районе временно оккупированного Донецка с анафилактическим шоком госпитализирован мужчина 1980 года рождения, которого укусил шершень.

Всего на блокпостах «ДНР» г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь) за сутки в пункты оказания помощи обратилось 891 человек, за медицинской помощью обратилось 27 человек.

Кроме того, в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе, сообщается:

«На блокпосте на автодороге H15 недалеко от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) члены патруля Миссии снова видели не менее 280 автомобилей, 22 автобусов и свыше 300 пешеходов, которые стояли в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, и не менее 30 автомобилей и около 25 пешеходов в противоположном направлении».